بريطانيا توجه رسالة دعم للمشرعين الواقع عليهم عقوبات صينية

وجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، رسالة دعم للمشرعين المواطنين البريطانيين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم بشأن التحدث عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد مسلمي الإيغور في شينجيانج.وكتب بوريس جونسون على "تويتر": "أعضاء البرلمان والمواطنون البريطانيون الآخرون الذين عاقبتهم الصين اليوم يؤدون دورا حيويا في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد مسلمي الإيجور".وأضاف- وفق رويترز- أن حرية التحدث علانية ضد الإساءة أمر أساسي وأنا أقف إلى جانبهم بحزم.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الخميس عن فرض عقوبات على بريطانيا، ردا على عقوبات لندن ضد بكين بسبب وضع الإيجور المسلمين في إقليم شينغيانغ شمال غربي الصين.