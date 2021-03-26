«الإنتاج الثقافي» ينعى شهداء حادث تصادم قطارى سوهاج

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجميع العاملين بالقطاع، شهداء الحادث الأليم لقطاري محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.وقد وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بإلغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة، خاصة في الصعيد، وأن تقتصر فقط علي المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا الحادث.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه "مدبولي" بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت "الصحة" توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.