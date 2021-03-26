محمد رمضان: خالص التعازى لأهالى ضحايا قطار سوهاج

تقدم النجم محمد رمضان بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطار سوهاج الذي اصطدم صباح اليوم بقطار آخر أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا قطار سوهاج ربنا يحتسبهم شهداء عنده ويصبر الأهالي وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل".ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.