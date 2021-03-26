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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:13 م
افتتاح مسجد علام
افتتاح مسجد علام بشطا
حسام فهمي
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افتتح الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، مسجد علام بشطا، الذي أسس بالجهود الذاتية بتكلفة ٤ ملايين جنيه ليصبح المسجد رقم ٥٦ الذي افتتح ضمن خطة الافتتاحات التي تنتهجها وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط.

وأنابت محافظ دمياط حازم حواس رئيس مجلس مركز ومدينة دمياط لحضور الافتتاح، وأدي وكيل الوزارة خطبة الجمعة بعنوان: "الحلال بيّن والحرام بيّن" بحضور الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشيخ السيد سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، والشيخ جمال عطية محمود، مدير إدارة أوقاف دمياط ولفيف من الشخصيات الدينية والشعبية.

وقد تمت الصلاة بالضوابط الاحترازية حسب التعليمات.

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