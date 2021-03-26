«الحرية المصرى» يطالب بمحاسبة المتسببين فى حادث قطارى سوهاج

قدم حزب الحرية المصري، خالص التعازي والمواساة لضحايا الحادث المروع الناتج عن تصادم قطارين بسوهاج، داعين المولى أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما تقدم الحزب بخالص الدعوات القلبية للمصابين بالشفاء العاجل.وثمن النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، سرعة تحرك أجهزة الدولة من الجهات المعنية والتعامل مع الحادث بمنتهي الحرفية والدقة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة محاسبة المتسببين أشد عقاب.وطالب مهنى، بسرعة محاسبة المتسببين فى وقوع الحادث، حيث إنه وفقا لبيان هيئة السكك الحديدية تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين فى قطار ١٥٧، وعليه توقف القطار، ومع قدوم القطار المكيف اصطدم به، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة.