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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتهم الديمقراطيين بتدمير الولايات المتحدة

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:56 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، بتدمير البلاد.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، رد ترامب، على اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن له بترك الأطفال المهاجرين يموتون جوعا، قائلا: "ما تفعله الإدارة الحالية شائن"، متهما الديمقراطيين بـ"تدمير بلادنا".

وكان بايدن قال في أول مؤتمر صحفي له منذ تنصيبه رئيسا: "عندما ينتهي الأمر بطفل غير مصحوب بذويه على الحدود، لن نسمح له بالموت جوعا والبقاء على الجانب الآخر.. لم تفعل أي إدارة سابقة ذلك أيضا، باستثناء ترامب. وأنا لن أفعل ذلك".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": أولا وقبل كل شيء، الأمر عكس ذلك تماما.. بحلول الوقت الذي انتهينا فيه مما كنا نفعله على الحدود، كان عدد قليل جدا من الناس يأتون لأنهم كانوا يعلمون أنهم لن يمروا. لقد أوقفنا إلقاء القبض وإطلاق السراح".

ورأى أن "أهم شيء هو أننا كنا نتبع سياسة البقاء في المكسيك، وهذا يعني أننا لن نسمح للأشخاص بالانتظار في بلدنا حتى يتم تسجيل خروجهم تماما. أما إذا كان الأطفال الصغار مع والديهم، ولكن في كثير من الأحيان لم يكونوا كذلك، كنا نعتني بهم، لكن ما يفعلونه الآن شائن وعليهم إنهاء بناء الجدار الحدودي".

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