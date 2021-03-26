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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان الوضع في ناجورني قره باغ

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:19 م
بوتين
بوتين
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الوضع في ناجورني قره باغ.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين- في بيان- بأنه بمبادرة من الجانب الأرميني جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، حيث ناقش الجانبان الوضع في ناجورني قره باغ.

وأشار البيان إلى أن بوتين وباشينيان لاحظا بارتياح أن الوضع في المنطقة قد استقر ولا يزال هادئا بشكل عام.

وأضاف البيان: "إن الجانبين تبادلا وجهات النظر كذلك حول التعاون الثنائي بين البلدين، مع التركيز على قطاع الطاقة ومكافحة وباء فيروس كورونا"، موضحا أنه تم الاتفاق على مزيد من الاتصالات بين الطرفين.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقّعتا، برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2020.

وأعلن الكرملين، آنذاك، أن الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا وقّعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام تفصل بين مواقع الطرفين المتنازعين في الإقليم.

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