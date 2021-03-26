«الدستور» تنشر أسماء القاطرات المشاركة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

تواصل القاطرات قناة السويس الـ9 محاولتها لسحب سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.وحصلت "الدستور" على أسماء القاطرات الـ9 المشاركة في عملية سحب السفينة، وهم "بركة 1، مساعك 2، مساعد 3، تحيا مصر 1، تحيا مصر 2، ​مصاحب 2، SVITZER PORT SAID 2، وCAPO GEE، عزت عادل".وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذي قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتان «مشهور»، و«العاشر من رمضان» انتهيتا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.