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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يدين استمرار الحوثى استهداف المنشآت السعودية

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:22 م
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية مواصلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك استهداف مصادر الطاقة، حيث أطلقت، صباح اليوم الجمعة، صاروخًا بالستيًا باتجاه مدينة "نجران".

‎وأكدت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن هذه الهجمات الإرهابية تعبر عن رد الميليشيات الحوثية على المبادرة التي أعلنتها المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي، وهذا يؤكد طبيعة هذه الميليشيات الإرهابية وخطورة نهجها وانتهاكها قواعد القانون الدولي والإنساني وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة العالمية.

وأعربت عن تضامن اليمن حكومة وشعبًا مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ البالستية قبل أن تصل إلى هدفها.

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