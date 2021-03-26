«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم
الجمعة 26/مارس/2021 - 09:09 م
ايهاب مصطفىطباعة
عانت أم كلثوم من أزمة صحية سافرت على إثرها للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، وكان ذلك عام 1952، وكان الملحن الكبير محمد القصبجي من ضمن الذين راسلوا أم كلثوم للاطمئنان على صحتها، فأرسل لها أربع خطابات يشرح فيها كيف ينتظرها شعب مصر وكيف يتلهف الناس على عودتها.
أما حكاية الخطابين فقد كان فكري صالح طالبا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عندما جاءته فكرة الجلوس إلى كوكب الشرق فأسس جمعية أم كلثوم بالجامعة واقترب من سيدة الغناء العربي وأحمد رامي والقصبجي والكثير ممن حول أم كلثوم، وعرف الكثير من الحكايات وقد منح فكري صالح الخطابين لجريدة "الدستور"..
الخطاب الأول
عزيزتي
أرجو أن تطمنيني عن حالة العلاج وحالة نفسيتك الآن وشعورك بالتحسن حتي أطمئن عليك فأنت عندي أغلى من نفسي التي بين جنبي، لا حرمني الله منك مدى الحياة والله أسأل أن يبقيك لنا ذخرًا وفخرًا للشرق وللعالم أجمع يا سومة، وختاما أرجو أن تتفضلي بتقبيل أياديك وتفضلي بقبول احترامي وتمنياتي الطيبة لك.
من صديقك المخلص الوفي محمد القصبجي
عزيزتي
أرجو أن تطمنيني عن حالة العلاج وحالة نفسيتك الآن وشعورك بالتحسن حتي أطمئن عليك فأنت عندي أغلى من نفسي التي بين جنبي، لا حرمني الله منك مدى الحياة والله أسأل أن يبقيك لنا ذخرًا وفخرًا للشرق وللعالم أجمع يا سومة، وختاما أرجو أن تتفضلي بتقبيل أياديك وتفضلي بقبول احترامي وتمنياتي الطيبة لك.
من صديقك المخلص الوفي محمد القصبجي
الخطاب الثاني
عزيزتي سومة
تحياتي وأشواقي القلبية وتمنياتي لك كل خير وعافية وسلامي وتحياتي للسيدة سعية هانم وحضرة الدكتور أمين وتهنئتي لكم جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده اله عليكم بالصحة والعافية والسعادة والهناء.
سيدتي سومة أنت وحشتيني كثيرا جدا جدا وأتمنى ان شاء الله تعودي لنا بالسلامة وجميع الشعب يدعو لك بالشفاء ويسألونني عن موعد عودتك بالسلامة وأما انا فلا تسأليني عن الفراغ الذي أوجدتيه في نفسي وعنا لوحشة اللي أنا فيها من بعدك، وتفكيري ليل نهار فيك واهتمامي بعلاجك وصحتك وعودتك بكل سحة وسلامة.
مشتاق لرؤيتك كثيرا جدا وأريد أن أطمئن منك على صحتك ولو أني باستمرار دائم السؤال عنك من منزلك العامر بمصر وبقراءة الاخبار عنك في الجرائد وصورك الحلوة الخفيفة الروح وأن تأكلين التفاح الأمريكاني.
يا سومة هذا هو رابع خطاب أرسله إليك فعسى أن تكون جميع خطاباتي تصلك بانتظام.
وختاما أدعو الله لك بالصحة والعافية وأرجو في الله عودتك لنا سريعا باسلامة، وتفضلي بقبول تحياتي.
من المخلص الوفي محمد القصبجي
15 أغسطس 1952
عزيزتي سومة
تحياتي وأشواقي القلبية وتمنياتي لك كل خير وعافية وسلامي وتحياتي للسيدة سعية هانم وحضرة الدكتور أمين وتهنئتي لكم جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده اله عليكم بالصحة والعافية والسعادة والهناء.
سيدتي سومة أنت وحشتيني كثيرا جدا جدا وأتمنى ان شاء الله تعودي لنا بالسلامة وجميع الشعب يدعو لك بالشفاء ويسألونني عن موعد عودتك بالسلامة وأما انا فلا تسأليني عن الفراغ الذي أوجدتيه في نفسي وعنا لوحشة اللي أنا فيها من بعدك، وتفكيري ليل نهار فيك واهتمامي بعلاجك وصحتك وعودتك بكل سحة وسلامة.
مشتاق لرؤيتك كثيرا جدا وأريد أن أطمئن منك على صحتك ولو أني باستمرار دائم السؤال عنك من منزلك العامر بمصر وبقراءة الاخبار عنك في الجرائد وصورك الحلوة الخفيفة الروح وأن تأكلين التفاح الأمريكاني.
يا سومة هذا هو رابع خطاب أرسله إليك فعسى أن تكون جميع خطاباتي تصلك بانتظام.
وختاما أدعو الله لك بالصحة والعافية وأرجو في الله عودتك لنا سريعا باسلامة، وتفضلي بقبول تحياتي.
من المخلص الوفي محمد القصبجي
15 أغسطس 1952
«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم
«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم