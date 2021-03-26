«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم



عانت أم كلثوم من أزمة صحية سافرت على إثرها للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، وكان ذلك عام 1952، وكان الملحن الكبير محمد القصبجي من ضمن الذين راسلوا أم كلثوم للاطمئنان على صحتها، فأرسل لها أربع خطابات يشرح فيها كيف ينتظرها شعب مصر وكيف يتلهف الناس على عودتها.



أما حكاية الخطابين فقد كان فكري صالح طالبا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عندما جاءته فكرة الجلوس إلى كوكب الشرق فأسس جمعية أم كلثوم بالجامعة واقترب من سيدة الغناء العربي وأحمد رامي والقصبجي والكثير ممن حول أم كلثوم، وعرف الكثير من الحكايات وقد منح فكري صالح الخطابين لجريدة "الدستور"..

عانت أم كلثوم من أزمة صحية سافرت على إثرها للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، وكان ذلك عام 1952، وكان الملحن الكبير محمد القصبجي من ضمن الذين راسلوا أم كلثوم للاطمئنان على صحتها، فأرسل لها أربع خطابات يشرح فيها كيف ينتظرها شعب مصر وكيف يتلهف الناس على عودتها.أما حكاية الخطابين فقد كان فكري صالح طالبا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عندما جاءته فكرة الجلوس إلى كوكب الشرق فأسس جمعية أم كلثوم بالجامعة واقترب من سيدة الغناء العربي وأحمد رامي والقصبجي والكثير ممن حول أم كلثوم، وعرف الكثير من الحكايات وقد منح فكري صالح الخطابين لجريدة "الدستور"..

الخطاب الأول



عزيزتي

أرجو أن تطمنيني عن حالة العلاج وحالة نفسيتك الآن وشعورك بالتحسن حتي أطمئن عليك فأنت عندي أغلى من نفسي التي بين جنبي، لا حرمني الله منك مدى الحياة والله أسأل أن يبقيك لنا ذخرًا وفخرًا للشرق وللعالم أجمع يا سومة، وختاما أرجو أن تتفضلي بتقبيل أياديك وتفضلي بقبول احترامي وتمنياتي الطيبة لك.

من صديقك المخلص الوفي محمد القصبجي أرجو أن تطمنيني عن حالة العلاج وحالة نفسيتك الآن وشعورك بالتحسن حتي أطمئن عليك فأنت عندي أغلى من نفسي التي بين جنبي، لا حرمني الله منك مدى الحياة والله أسأل أن يبقيك لنا ذخرًا وفخرًا للشرق وللعالم أجمع يا سومة، وختاما أرجو أن تتفضلي بتقبيل أياديك وتفضلي بقبول احترامي وتمنياتي الطيبة لك.من صديقك المخلص الوفي محمد القصبجي