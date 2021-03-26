كيف نجحت الدولة فى تنفيذ أكبر مشروع سكنى لمحدوى الدخل؟

تفاصيل تنفيذ الدولة أكبر مشروع سكني لمحدوي الدخل

القاهرة الجديدة

بدر كما نجحت الدولة فى تنفيذ 936 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتوسط لمتوسطي الدخول خلال الفترة من 2014 حتيطى 2020.





مايو خططت ونفذت الدولة حلمًا من أحلام الشباب حيث تم تنفيذ ما يقرب من 648 وحدة سكنية بمدينة مايو بمشروع الإسكان المتوسط خلال الفترة من 2014 إلي 2020.





مدينة العبور نجحت الدولة فى تحقيق وتنفيذ 123 عمارة سكينة بمدينة العبور الجديدة بمشروع الإسكان المتوسط بواقع 2952 وحدة سكنية بتكلفة 846 مليون جنية.





6 أكتوبر خططت الدولة لزيادة بناء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط لمتوسطي الدخول ليبلغ حجم تنفيذ العمارات بمدينة 6 أكتوبر نحو 120 عمارة سكنية بواقع 2880 وحدة سكنية بتكلفة 1.1 مليار جنيه.





أكتوبر الجديدة بلغ عدد العمارات بمدينة أكتوبر الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع المنفذة لمشروع الإسكان المتوسط خلال الفترة 2014 حتى 2020 نحو 177 عمارة، بواقع 4248 وحدة سكنية وبحيث تبلغ قيمة التكلفة المشروع بالمدينة نحو 1.2 مليار جنيه.





المنصورة الجديدة نجحت الدولة فى تنفيذ عدد 33 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط خلال الفترة من 2014 إلي 2020 بمدينة المنصورة الجديدة ونحو 115 عمارة بواقع 2760 وحدة سكنية بقيمة 950 مليون جنيه.

المنيا الجديدة نجحت الدولة فى تنفيذ 14 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط لمتوسطي الدخول كاملة التشطيب بمدينة المنيا الجديدة بواقع 4704 وحدات سكنية بتكلفة 70 مليون جنيه.





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مدينة ناصر

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم مدينة ناصر الجديدة على إحدي المدن الجاري تنفيذها بصعيد مصر وذلك تخليدا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهي تعد إحدى مدن الجيل الرابع، حيث نجحت الدولة فى تنفيذ 60 عمارة كمرحلة أولى خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بواقع عدد وحدات 1440 وحدة سكنية بتكلفة 431 مليون وحدة سكنية.





في إطار ما تسعى إليه الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين خصوصًا لذوي الدخول المتوسطة، لم تنس الدولة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لتملك وحدة سكنية كاملة التشطيب.نجحت الدولة في تنفيذ أكبر شريحة من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخول فى عدد كبير من المدن منها مدينة 6 أكتوبر، السادات، الشروق، العاشر من رمضان، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، دمياط، المنيا الجديدة، الشيخ زايد، برج العرب، 15 مايو حيث تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تنفيذ منه 457 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات من 106 أمتار حتى 118 مترا، تتمتع هذه الوحدات السكنية بنموذج معماري مميز وسيحاط المشروع بسور شجري لتوفير الخصوصية والتى تهدف الدولة لإتاحة وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص من أفضل مواقع بالمدن الجديدة.خطط الدولة فى تنفيذ عدد من الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من 2014 حتي 2020 بالقاهرة الجديدة عدد 10848 وحدة سكنية.