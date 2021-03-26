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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كل حلفائك باعوك يا «موسى».. التحدي الأخير لمحمد رمضان

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:08 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد عارف
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يستعد النجم محمد رمضان خوض المارثون الرمضاني الجديد من خلال ملحمة فنية درامية من خلال عودته للدراما الصعيدية من خلال مسلسل "موسي"، رمضان خلال السنوات الأخيرة في الدراما المصرية حقق نجاحات كبيرة وإن كانت هناك تجارب أحدثت ضجة جماهيرة كبيرة مثل «ابن حلال والإسطورة والبرنس» لذلك يتوقع الجمهور أن يضيف رمضان إلى رصيده عمل فني ناجح خلال 2021في "موسي" ولكن يواجه رمضان فى هذا المسلسل عدة تحديات ترصدها "الدستور" يأتي فى بدايتها ابتعاد رمضان عن رفقاء النجاح واعتماده على ممثلين أغلبهم يشارك معه للمرة الأولى.

◄ مخرج «ثنائية» الأسطورة والبرنس أحد المنافسين

لا ينكر تصدر محمد رمضان مشهد الدراما التلفزيونية من خلال تجربة مسلسل الأسطورة التى خرج نجاحها من قالب التلفزيون إلى القهاوي ومنصات السوشيال ميديا حتى أن البعض أحيا ذكرى الأربعين والسنوية لوفاة شخصية رفاعي الدسوقي بجانب تدشين خط إنتاج من المأكولات واطلاق قنوات تحمل اسم الأسطورة وذلك لنجاح هذا المسلسل ولكن كانت هذه التجربة الأولى التي تجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي والبعض أسند نسبة كبيرة من النجاح للمخرج الشاب تحديدًا بعد تكرار التعاون مرة اخرى فى مسلسل «البرنس» وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تقارب الأسطورة ويقدم رمضان هذا العام مسلسل موسى مع المخرج محمد سلامة بينما يقدم محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" وهو المنافس الأقرب لمحمد رمضان خاصة لارتباط العملين بالدراما الصعيدية.

◄ كل حلفاك باعوك يا موسى

يتسلح محمد رمضان بفريق عمل قوي في مسلسل «موسي» وهما صبري فواز ورياض الخولي وسمية الخشاب وسيد رجب ومنذر رياحنه وعبير صبري وسيد رجب ورغم أن أغلب المشاركين معه لأول مرة إلا أنهم عناصر لها ثقل فني في الدراما المصرية إلا أن أحد عناصر فريق مسلسله الأخير نجلاء بدر وأدوارد وأحمد داش وريم سامي ومحمد علاء في المباراة الأخرى وهي "نسل الأغراب" مع محمد سامي والنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وهو ما يجعل المنافسة في إطار اللعب على المكشوف وتزيد من تحديات محمد رمضان هذا الموسم.

◄ العودة لتيمة الصعيدي.. هدف مبكر

لا ينكر أحد أن التجارب الصعيدية فى الدراما معظمها إن لم تكن كلها نجحت مع الجمهور وأن ابطال الدراما الصعيدية هذا العام ذاقو حلاوة هذا النجاح مثل أحمد السقا في الجزيرة ووولد الغلابة وهذا الموسم يستعد في نسل الأغراب بالعودة للجلباب والقفطان ولكن أيضًا رمضان بدأت نجوميته الحقيقة من خلال شخصية حبيشة الصعيدي فى مسلسل إبن حلال وكرر التجربة ونجح خلالها في مسلسل " نسر الصعيد " رغم أنه قدم وقتها شخصية الصعيدي المودرن ضابط الشرطة زين القناوي.

ويبدو أن رمضان يخوض «منفردًا» تجربة الدراما الرمضانية الجديدة حاملًا كل الأسلحة للعودة إلى التيمة الصعيدية والإستعانة بعناصر لها خبرات وثقل فني كبير سيدرجب والخولي وفواز في منافسة درامية شرسة أمام ثنائيات النجوم السقا وكرارة وكريم ومكي ومصطفي شعبان وعمرو سعد

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