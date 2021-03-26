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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تنعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:15 م
مجلس نقابة الصحفيين
مجلس نقابة الصحفيين
إسلام نصير
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استقبل مجلس نقابة الصحفيين ببالغ الأسى والحزن خبر تصادم قطارين بسوهاج صباح اليوم الجمعة.

ونعي نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ومجلس النقابة باسمهم وبالنيابة عن كل الصحفيين المصريين شهداء حادث التصادم الأليم، قائلين إنهم يتوجهون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرهم، سائلين الله أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر اليوم الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".

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