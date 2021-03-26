مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة لنقل المصابين الذي يحتاجون لعمليات جراحية دقيقة للقاهرة.وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم: "زرت المصابين وتأكدت من تلقيهم للرعاية الصحية المطلوبة".وقال إن الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري طهطا بسوهاج، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه للمتوفى، ومن 20 إلى40 ألف جنيهللمصاب حسب حالة الإصابة.