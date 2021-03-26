مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا شك بالنسبة لنا أن الحوثيين تنظيم إرهابي

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، اليوم الجمعة، إنه لا شك بالنسبة لنا أن الحوثيين تنظيم إرهابي، وفق قناة العربية.وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحد، أنه لا تملك إيران حدودا مشتركة مع اليمن وهي من يتدخل بشؤونه، مشيرًا إلى أن طهران تمارس دورًا تخريبيا في اليمن وهدفها إطالة الصراع.وتابع، أن الحكومة اليمنية قررت السماح لسفن بالرسو في الحديدة كبادرة حسن نية، لافتًا إلى أن التصعيد الحوثي يسبب المعاناة الإنسانية في اليمن.كما شدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، على ضرورة وقف النار باليمن قبل الحديث عن مراقبين أو قوة دولية، مضيفًا أن على الحوثيين إدراك الإجماع الدولي على السلام في اليمن.وتابع: نتطلع للتعاون مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص اليمن، مؤكدًا أنهم تعاطوا بإيجابية كبيرة مع المبادرة السعودية.