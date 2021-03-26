حقيقة الفيديو المتداول للحظة جنوح سفينة قناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس، عن حقيقة الفيديو المنتشر عبر واقع التواصل الاجتماعي للحظة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بالقناة بالكيلو متر ١٥١ ترقيم قناة.وأوضحت المصادر أن الفيديو غير صحيح، وليس للسفينة الجانحة، خاصة أن السفينة التي تظهر في الفيديو تصطدم بأخرى.وكانت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها "بركة 1"، و"عزت عادل"، بدأت في أعمال سحب السفينة الحاويات في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذي قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتين "مشهور"، و"العاشر من رمضان" انتهيا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.