محافظ بنى سويف يرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لدعم مصابى حادث قطارى سوهاج

نعى الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف، اليوم، ببالغ الأسى والألم ضحايا حادث قطاري سوهاج والذي وقع اليوم راجيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يربط على قلوب ذويهم وأسرهم وأن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان، معربًا عن دعواته بعاجل الشفاء للمصابين.ووجه غنيم فور وقوع الحادث برفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والتعليمية، تحسبا للتدخل وتوفير الدعم للتعامل مع تداعيات الحادث الأليم الذي شهدته محافظة سوهاج، وإمكانية استقبال أي مصابين في الحادث، من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لتوفير أي تيسيرات من شأنها تخفيف وطأة الحادث وتقديم يد العون في مثل هذه الحالات الطارئة التي تستلزم تضافر وتكاتف كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتجاوز تلك المحنة.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".