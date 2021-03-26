مصرع شاب وإصابة 14 آخرين في 4 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 14 آخرون بكسور وجروح متفرقة بجميع انحاء الجسم، جراء وقوع 4 حوادث بنطاق مراكز وادي النطرون وإيتاي البارود والمحمودية وكوم حمادة بمحافظة البحيرة.البداية بتلقي مأمور مركز شرطة وادى النطرون، إخطارا يفيد بوصول مصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بالكيلو 35 الطريق الصحراوي اتجاه الدولي.وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وهما: "أحمد السيد صالح، 38 عاما، أميرة سمير سعيد، 32 عاما" ومقيمان بالقاهرة، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.وكما تلقى مأمور مركز شرطة ايتاى البارود، إخطارا من مستشفى إيتاي البارود المركزي، بوصول شخصين مصابين وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق " كفر مساعد - إيتاي البارود"، وأسفر الحادث عن إصابة "زكية يسري زين العابدين، 28 عاما، كريم سعد محمد إبراهيم، 30 عاما ومقيمين بمركز شبراخيت"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مأمور مركز شرطة المحمودية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها بترعة المحمودية أمام قرية العطف، أسفر الحادث عن إصابة 3 شباب وهم كل من: "حسين محمد حسين، 25 عاما، كريم عبده جوهر، 25 عاما، محمد عبد القادر، 25 عاما"، ووفاة "شهاب حسني القمري، 25 عاما"، وتم نقل المصابين لمستشفى المحمودية المركزي والمتوفي لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.كما استقبل مستشفى كوم حمادة، 7 أشخاص مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى بطريق "كوم حمادة- قرية العسال".والمصابون هم كل من: "أحمد عبد العزيز العدة، 43 عاما، خالد عبد الحق على، 35 عاما، حسين مؤمن الغول، 16 عاما، رحاب إبراهيم عز العرب، 36 عاما، ندى محمد بهنسى، 39 عاما، انهار محمود عمران، 35 عاما، أحمد بدر محمد، 33 عاما"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.