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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنيا ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:13 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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نعى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، ضحايا حادث تصام قطاري محافظة سوهاج، معربًا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولي عز وجل لأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه د. "عبد النبي" برفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية، وجاهزيتها التامة، واستعداد جميع الكوادر الطبية للمشاركة في علاج المصابين وتقديم كامل الرعاية الطبية والعلاجية اللازم لهم.

كما تقدم جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بأصدق مشاعر الحزن والأسى والمواساة لضحايا الحادث، وأصدق الدعاء بأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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