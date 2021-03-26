بوتين: تهديدات عديدة محتملة للأمن العالمي ولسيادة الدول في مجال المعلومات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وجود العديد من التهديدات المحتملة للأمن العالمي وسيادة الدول في مجال المعلومات.وقال بوتين - خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة -: "إن الإرهابيين الدوليين باتوا يستخدمون البيئة الرقمية، وهناك العديد من التهديدات المحتملة للأمن العالمي وللدول، بما في ذلك لسيادتها ولمصالحها الوطنية".وأضاف الرئيس الروسي: " نحن بحاجة إلى تعزيز المبادرات الروسية وتكثيف مشاركتنا في عملية التفاوض بشأن أمن المعلومات"، مشددًا على أن بلاده منفتحة على الحوار والتعاون البناء مع جميع الشركاء سواء في شكل ثنائي أو في المنظمات والمنتديات الدولية.وتابع: "نحن بالطبع منفتحون على التعاون في هذا الموضوع عبر الأمم المتحدة بالدرجة الأولى"، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف مشاركة بلاده في عملية التفاوض حول قضايا أمن المعلومات لا سيما في الأمم المتحدة.