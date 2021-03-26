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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إرميا: حادث قطارى سوهاج أدمى قلوب المصريين

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:34 م
الأنبا إرميا
الأنبا إرميا
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نعى الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ضحايا حادث قطاري سوهاج الأليم الذى وقع صباح اليوم الجمعة، داعيا الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال الأنبا إرميا: شهدت محافظة سوهاج حادثا أليمًا أدمى قلوب المصريين جميعا، وفي خضم الألم نصلي إلى الله أن يهب العزاء لأسر الضحايا، وأن يمن بالشفاء على المصابين. حفظ الله مصر والمصريين من كل شر.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق ضحايا حادث قطاري سوهاج الأليم الذى وقع اليوم الجمعة.

وجاء في نص نعى الكنيسة الأرثوذكسية: "تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، ببالغ الحزن ضحايا حادث الاصطدام الذي وقع اليوم بين قطارين في محافظة سوهاج، وتصلي لكي يمنح الله القدير عزاءً لأسر الضحايا وشفاءً تامًّا للمصابين".

وتابع: "والكنيسة إذ تثمن جهود أجهزة الدولة المصرية في الارتقاء بكافة أدواتها، تثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسبابه لمعالجتها، وسنظل نصلي دومًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء".

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