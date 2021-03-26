الكويت تسجل 1548 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1.548 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 225.980 منذ بداية الجائحة.وذكرت الوزارة الكويتية، في بيانها، أنه تم تسجيل 1.253 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 210.024، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.270 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 9.656 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى 2.015.114 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.686 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 242 حالة.