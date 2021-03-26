محمد ثروت: ربنا يرحم ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم

نعى الفنان محمد ثروت ضحايا حادث قطار سوهاج الذي وقع صباح اليوم.وشارك محمد ثروت منشورًا له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق قائلا: "ربنا يرحم ضحايا حادث قطار سوهاج الأليم وربنا يصبر أهاليهم، ويشفي المصابين".ووقع اليوم حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج، ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.