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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على نفق لداعش يستخدم في التخفي ووضع الإمدادات بالأنبار

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:23 م
داعش
داعش
أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق، اليوم الجمعة، العثور على نفق لعناصر داعش الإرهابي يستخدم في التخفي ووضع الامدادات به أثناء التنقل والتسلل جنوب قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم تنفيذ عملية استباقية من قبل القيادة في صحراء T1 جنوب قضاء القائم، بعد ورود معلومة عن وجود نفق لعناصر داعش يستغله عناصر التنظيم في التخفي ووضع إمداداتهم به أثناء قيامهم بالتنقل والتسلل".

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن ضبط 2 جلكان سعة 20 لترا يحتوي على مواد متفجرة، وجلكان وقود، وعبوتين محلية الصنع صفيحة، و3 مساطر تفجير، ومطفأة حريق على شكل عبوة تحتوي على مادة C4، و5 مقذوفات مادة TNT، مشيرًا إلى أنه تم تفجيرها بالكامل وهدم النفق.

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