رئيس الوزراء يزور مصابي حادث قطاري سوهاج بالمستشفى الجامعي

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبصحبته وزراء التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، للاطمئنان على حالة المصابين به، عقب زيارته المصابين في المستشفى التعليمي بسوهاج.وتعرف رئيس الوزراء من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجّه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل.وكلف رئيس الوزراء بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدا: "أي مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيا".وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمصابين أنه سيتم متابعة الحالة الصحية أولا بأول، حتى يتم تماثلهم للشفاء تماما.