أشرف زكى عن حادث قطار سوهاج: أشاطر أهالى المتوفين الأحزان

تقدم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطار سوهاج متمنيا الشفاء لمصابي الحادث الذي حدث صباح اليوم الجمعة.ونشر أشرف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للحادث وعلق عليها قائلا: "بكل مشاعري أشاطر أهالى المتوفين وندعو الله لهم بالرحمة والمغفرة وندعو للمصابين بالشفاء العاجل حفظك الله يا مصر".وقع اليوم حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج راح ضحيته عدد كبير من الضحايا والمصابين.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.