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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 مليون يورو مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبى لتونس

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:25 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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تلقت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، مساعدات ومعدات طبية بقيمة 13 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي لبرنامج "الصحة عزيزة"، تشمل أسطولا من العربات الضرورية لجميع أنشطة خطوط الرعاية الأولى، وتجهيزات طبية متطورة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذه المساعدات سوف تتوجه إلى مراكز الصحة الأساسية والمستوصفات والمستشفيات والهياكل المحلية؛ لمجابهة الطوارئ وتحسين خدمات الاستعجال في المراكز الصحية، وخدمات المساعدة الطبية الاستعجالية وخدمة الطوارئ والإنعاش المتنقلة.

وقد أعرب وزير الصحة التونسي فوزي مهدي عن ارتياحه لمستوى التعاون الصحي القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من دعم الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف جهات الجمهورية.

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو دعم دول الاتحاد المتواصل لجهود تونس في تطوير منظومتها الصحية الوطنية بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

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