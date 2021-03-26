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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

علاء عابد: تشكيل لجنة لمتابعة حادث تصادم قطاري سوهاج واستدعاء الوزراء والمسئولين

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:59 م
جريدة الدستور
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توجه علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالعزاء لأهالي ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلا: «حادث هز وجدان الشعب المصري كله»، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم شخصيا ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف «عابد» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: «لن نلتفت لأي بيانات صادرة من أحد إلى بيان النيابة العامة، واللجنة الفنية لمعرفة المتسبب في الحادث، لن نقبل أي جهات أخرى تدلي بياناتها».

وتابع:«لن يتم الالتفاف إلى أي تصريحات بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج، إلا ما يصدر عن النيابة العامة فقط واللجنة الرباعية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها».

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة محمود الضبع من أبناء الصعيد وسوهاج والقاهرة، متجهة الآن إلى مكان الحادث ستتابع الحادث من مكانه، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم من الباكر باستدعاء جميع المسئولين والوزارات المعنية عن الحادث، للتعرف على الأسباب.

وأكد علاء عابد أن اللجنة ستستخدم جميع الأدوات الرقابية تجاه حادث تصادم قطارى سوهاج، وقال «لن نأخذ إلا بتقارير النيابة العامة وسننحاز إلى جانب المواطنين وأهالى سوهاج».

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما صدر عن السكة الحديد بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج استباق للأحداث، ووصفه بأنه «تقارير غير مضبوطة».

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