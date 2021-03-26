سلطان عمان يعزى السيسى في ضحايا حادث قطارى سوهاج

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج.

وتضمنت رسالة سلطان عمان، خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي، وأسر الضحايا والشعب المصري، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج، إلى 114 حالة إصابة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة حتى الآن.