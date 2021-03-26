تامر حسني ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج

نعى النجم تامر حسني أسر ضحايا حادث قطار سوهاج الذي اصطدم صباح اليوم بقطار آخر أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": خالص العزاء لأهالي ضحايا قطارين سوهاج، يارب ألهمهم الصبر والسكينة ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين، نسألكم الفاتحة وإهداء ثوابها للضحايا والدعاء لهم بالرحمة".ووقع اليوم حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.