رئيس قناة السويس يتابع أعمال التكريك لتعويم السفينة الجانحة (فيديو)

وجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بتسريع وتيرة العمل ومراعاة عامل الوقت الحاسم في تلك الظروف الخاصة التي تتطلب أداء المهام على التوازي وبدقة عالية.. جاء ذلك خلال متابعته أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة "مشهور"، إحدى كراكات الهيئة، لتعويم سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" الجانحة بالقناة بالكيلو متر ١٥١ ترقيم قناة.فيما بدأت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل» في أعمال سحب سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس، في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدرات عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذى قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتان «مشهور» و«العاشر من رمضان» قد انتهتا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 و20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.