مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة فى ضيافة البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، ثالث مجموعة من أبنائه من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ودارت بين قداسة البابا وأبنائه، أحاديث متنوعة منحهم خلالها عدة توجيهات أبوية ونصائح نافعة لحياتهم. وتم التقاط صور تذكارية لهم مع قداسته.وأتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة www.copticorthodox.church، الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، من خلال رابط تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي على الموقع ذاته.