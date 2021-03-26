إلغاء السجادة الحمراء فى «الأقصر للسينما الإفريقية» بسبب حادث قطار سوهاج

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة إلغاء السجادة الحمراء والتي كانت ستقام في افتتاح المهرجان اليوم داخل معبد الكرنك، وذلك بسبب حادث تصادم قطار سوهاج.وأعلنت إدارة المهرجان منذ ساعات أيضا إلغاء الفقرات الفنية ضمن حفل الافتتاح والوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الوفيات في حادث القطار.ويكرم المهرجان عددا كبيرا من النجوم من بينهم الفنان سمير صبري والفنانة نادية الجندي وعدد من الفنانين المصريين والأفارقة.يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني، بينما تبدأ فعاليات المهرجان غدا وذلك بعدد من الندوات والفعاليات وعروض الأفلام والورش، على أن يقام الختام يوم ٣١ مارس الجاري.