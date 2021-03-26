ولى عهد البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

بعث ولي العهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.وأعرب ولي العهد البحريني، في نص برقيته عن "بالغ تعازيه وخالص مواساته للرئيس السيسي، وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وفي السياق ذاته، بعثت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، برقية تعزية ومواساة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.وأعربت زينل في نص البرقية عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها لقيادة وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلة المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه".كما بعثت رئيسة مجلس النواب البحريني، برقية مماثلة إلى ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية، لدى مملكة البحرين، ضمنتها خالص تعازيها ومواساتها لهذا الحادث المؤلم.