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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 3 مساجد بعد تطويرها في أسوان (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:43 م
افتتاح مساجد بأسوان
افتتاح مساجد بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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افتتح نائب محافظ أسوان أحمد شعبان، نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، ومديرية الأوقاف بأسوان 3 مساجد بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لها من خلال الجهود الذاتية مع تكلفة وزارة الأوقاف بفرشها.

وافتتح نائب المحافظ، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مسجد الحق المبين بالرقبة بقرية بنبان بمركز دراو، حيث ألقى وكيل الوزارة لخطبة الجمعة بعنوان " الحلال بين.. والحرام بين''.

كما افتتح قيادات مديرية أوقاف أسوان، في الوقت نفسه، مسجد الرحمن الرحيم بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، وأيضًا افتتاح مسجد الشهيد حسونة بعزبة العسكر بمركز أسوان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه بافتتاح مساجد الحق المبين والرحمن الرحيم والشهيد حسونة وصل عدد الإجمالى التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة لـ 30 مسجدًا حتى الآن.

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