مصدر بقناة السويس: تحرك جزئي بسيط للسفينة الجانحة

كشفت مصادر بقناة السويس، عن تحرك جزئي بسيط، في عملية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس، أثناء محاولات سحب السفينة بـ9 قاطرات في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل».وأوضحت المصادر، لـ"الدستور"، أن تحرك السفينة بقياس درجة واحدة بعد أعمال التكريك، إلا أنها ما زالت جانحة منتصف قناة السويس، وسط محاولات لإعادة تعويمها.وأكدت المصادر، أن المحاولات ما زالت مستمرة، ولايمكننا أنها وصلت لنسبة النجاح سوى بعد إعادة تعويم السفينة، مشيرًا أن وضع السفينة صعب وتحتاج لمزيد من الجهد والوقت لإعادة التعويم.وكانت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل»، بدأت في أعمال سحب السفينة الحاويات في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذو قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتين «مشهور»، و«العاشر من رمضان» انتهيا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.