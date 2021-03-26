أمريكا تسجل 67 ألف إصابة بكورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، بتسجيل أكثر من 67 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كوفيد- 19" في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفاة 1558 شخصا.ووفقًا للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، سجلت الولايات المتحدة 67443 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19"، و1558 حالة وفاة بين المرضى المصابين بـ"كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقًا للبيانات، فقد اقترب عدد الحالات المسجلة للإصابة بـ"كوفيد- 19" في الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الوباء من 30 مليونًا، وتوفي أكثر من 546825 مصابًا بفيروس "كوفيد- 19".وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.