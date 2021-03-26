سفير الصين بواشنطن: محاولات تقسيم العالم لن تحل التحديات العالمية

قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة "تسوي تيان كاي" إن محاولات تقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة لا يمثل حلا للتحديات العالمية، ومن بينها: المعركة ضد مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، والتغير المناخي، والفقر.

وأضاف كاي- في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة- "نؤمن بأن ما يريده العالم اليوم وما يريده غدا هو الجهود المشتركة من جميع الدول لبناء مجتمع من الأمم بمصير مشترك. وإن أي محاولة لتقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة أو حتى بناء تكتلات عسكرية متصادمة لا يمثل حلا للتحديات العالمية".

وتابع كاي "أن الاجتماع رفيع المستوى بين كبار الدبلوماسيين في الصين والولايات المتحدة، والذي عقد في أنكوريج بولاية ألاسكا الأسبوع الماضي جاء في وقته تماما، وساعد بكل تأكيد في فهم بعضهما البعض بشكل أفضل"، معربا عن أمله أن يكون هذا بداية لعملية طويلة للحوار والاتصال والتنسيق المأمول بين الجانبين.

وواصل "نعيش بكل تأكيد في عالم مختلف جدا، عالم يتغير بسرعة. وهناك أنظمة وحضارات مختلفة في العالم، ولهذا نؤمن بأن مستقبلنا يعتمد على الجهود المشتركة لبناء مثل هذا المجتمع العالمي وليس تقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة".

وأشار كاي إلى أن "هدفنا هو الوفاء بالتطلع المتنامي للشعب الصيني في حياة أفضل. وهدفنا ليس التنافس مع أي دولة أو أن نحل محلها".

ولفت كاي إلى أن الصين دائما منفتحة على التعاون الدولي وملتزمة بالتعاون متعدد الأطراف، وأن أي تعاون يتعين أن يقوم على المساواة والنفع المتبادل والاحترام المتبادل.