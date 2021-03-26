يوسف الشريف يعزى أسر ضحايا قطار سوهاج

تقدم الفنان يوسف الشريف بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار سوهاج الذي اصطدم صباح اليوم بقطار آخر وتمنى الشفاء لكل المصابين.‏وشارك يوسف الشريف منشورا له على فيسبوك وعلق قائلا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون...خالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار خالص العزاء لكل أهالينا في سوهاج وكل المصريين..ربنا يرحمهم ويشفي المصابين".ووقع اليوم حادث تصادم بين قطارين بالقرب من قرية الصوامعة مركز طهطا بسوهاج، ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.