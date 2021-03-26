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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تنعى شهداء حادث سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:04 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسن أمين
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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القيادات والفنانين والعاملين ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم لتصادم قطارين، اليوم، بمحافظة سوهاج، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين بالحادث.

وقد وجهت وزيرة الثقافة بإلغاء المظاهر الاحتفالية في جميع مسارح الدولة خاصة في الصعيد وأن تقتصر فقط على المراسم مع وقوف جميع الفنانين دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث.

ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.

وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.

وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.

كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.

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