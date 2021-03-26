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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

قافلة الأزهر الخيرية الشاملة تصل إلى حلايب وشلاتين

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:39 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وصول قافلة الأزهر الشاملة إلى حلايب وشلاتين، مشيرًا إلى أن القافلة تنظمها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة، وتضم جميع التخصصات الطبية؛ الباطنة والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، إضافة إلى تخصصات أخرى عديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ على خدمة المجتمع في إطار المخطط الاستراتيجي للدولة ورؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة تتضمن في خطتها التي تستمر عدة أيام توقيع الكشف الطبي على آلاف المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، بجانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب حالاتها إجراء عمليات جراحية، إضافة إلى توزيع المساعدات على الأهالي في حلايب وشلاتين؛ لترسم البسمة على وجوههم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بجانب عقد امتحانات محو الأمية.

وسبق أن سيرت جامعة الأزهر العديد من القوافل الطبية والإغاثية إلى المناطق الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

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