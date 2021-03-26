الكنيسة الأسقفية تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، ضحايا حادث قطاري سوهاج.وقال حنا، في بيانه اليوم: ننعى هؤلاء الأبرياء ونصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابين، مشيدًا بسرعة تحرك أجهزة الدولة فور وقوع الحادث.وأكد حنا أن حوادث القطارات شكلت أزمة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تكررت وكانت النتيجة واحدة بينما تباينت الأسباب، مطالبا القيادة السياسية بوضع خطة للحد من نزيف الأرواح.واختتم حنا: نصلي لأسر الشهداء أن يهبهم الله الصبر والتعزية، ونطلب الشفاء للمصابين، ونتمنى العدالة الناجزة والكشف عن المتسببين في هذا الحادث البشع.