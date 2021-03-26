حبس عاطل أدخل مواد مخدرة لصديقيه بسجن مركز وادي النطرون

قرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام، برئاسة المستشار عزالدين غلوش رئيس نيابة وادى النطرون، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بمحاولة إدخال مواد مخدرة لعاطلين داخل سجن مركز شرطة وادى النطرون.كما قررت النيابة ذاتها حبس العاطلين 4 أيام عقب الانتهاء من مدة الحبس المحتجزين عليه.وكان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون، بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنوا من القبض على المدعو "أحمد ال" عاطل، ومقيم بمدينة الدلنجات، أثناء محاولته إدخال أقراص مخدرة وقطعتين من مخدر الحشيش، وذلك في وقت زيارة المسجونين بسجن المركز.تم ضبط المتهم وبحوزته 28 قرصًا مخدرًا وقطعتين من مخدر الحشيش أثناء إدخالها لأصدقائه "أحمد ح ص"، ونجل شقيقه "كريم ح ص"، المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضية تشكيل عصابي تخصص في أعمال البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة، وبمواجهة المتهم اعترف بمضمون ما تقدم.تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.