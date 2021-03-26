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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تعرب عن تعاطفها مع مصر بعد حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:03 م
وزارة الخارجیة الكویتیة
وزارة الخارجیة الكویتیة
نيفين أشرف
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أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة عن أسفها البالغ لحادث التصادم المروع الذي وقع بین قطارین بمحافظة سوهاج، راح ضحیته عشرات الأشخاص.

وأكدت الوزارة الكويتية، في بیانها الیوم الجمعة، تعاطف دولة الكویت مع الأشقاء في مصر ووقوفها الكامل معهم في هذا الحادث المؤسف والألیم.

كما أعربت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهوریة مصر العربیة قیادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحایا وتمنیاتها للمصابین بالشفاء العاجل.

‏وفي وقت سابق، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج.

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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