بيلاروسيا تسجل 1425 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا- نيوز) البيلاروسية، أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 307 آلاف و4 أشخاص، عقب تسجيل ألف و444 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.





وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و202 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 19 الفًا و48 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و291 ألفًا و538 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.





يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب ما يزيد على 125 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و750 ألف شخص حتى الآن.

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و425 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 316 ألفًا و418 مُصابًا.