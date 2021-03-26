«نايل سينما» تنقل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة أن نايل سينما ستنقل اليوم على الهواء مباشرة الساعة السابعة والنصف مساء حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برعاية الهيئة الوطنية للإعلام، من تقديم الإعلامية رباب الشريف.والجدير بالذكر أن ضيف شرف المهرجان هذا العام السينما السودانية، كما سيتم عرض 5 أفلام سينمائية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي، كما سيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني.وصرح سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية أن نايل سينما هي الناقل الحصري لجميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من حفلتي الافتتاح والختام، وعروض أفلام وندوات ومؤتمرات صحفية ولقاءات فنية مع النجوم من قارة أفريقيا السمرا.