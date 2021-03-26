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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين» يطالب بسرعة إعلان مجريات التحقيقات في حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:10 م
المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا
محمد الشريف
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نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث اصطدام قطاريّ بقرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتوجه "أبو العطا" بخالص العزاء والمواساة لأهالى وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

وقال رئيس حزب "المصريين" فى بيان عاجل اليوم الجمعة: "رحم الله ضحايا قطاريّ حادث سوهاج وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنعم على المصابين بالشّفاء العاجل".

وطالب بضرورة سرعة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي مسببات الحادث الأليم، ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد فى مثل هذه الأمور، والتصدى لكل عمل مخرب يؤدى بحياة المواطنين، وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى مثل هذه الحوادث الأليمة.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".

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