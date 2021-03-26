محافظ القليوبية يتفقد مدن بنها وشبرا الخيمة والخصوص

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات والاطمئنان على سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم والعمل على حل مشاكلهم.بدأ المحافظ الجولة بتفقد مدينة بنها، حيث قام المحافظ بحملة لإزالة الإشغالات أسفل كوبري المنصورة على الرياح التوفيقي، حيث تمت إزالة الباعة الجائلين الذين يتسببون في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للطريق، مشددا على تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم رفع العديد من الإشغالات أسفل الكوبري وتحرير مخالفات لأي سيارة تقف أسفل الكوبري، موجها المسئولين بمدينة بنها بمراجعة جميع الأكشاك على الرياح التوفيقي والتأكد من تراخيصها.وتابع المحافظ الجولة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ أعمال النظافة بمحور الفريق العصار وشارع ترعة الشابوري وطريق خلف شركات البترول وعزبة أفندينا وشارع طريق شركات البترول، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة ورفعها أولا بأول.واستكمل الهجان جولته التفقدية على الطريق الدائري بنطاق مد الخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة، حيث وجه المحافظ بمتابعة أعمال النظافة على الطريق ومنع المواطنين من إلقاء القمامة أعلى الدائري وتحرير محاضر للمخالفين.وتأتي جولة الهجان اليوم في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال رفع القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أى تراكمات للقمامة أو الأتربة.ووجه محافظ القليوبية بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.وناشد الهجان المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام، سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.