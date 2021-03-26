إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر

أكد الفنان السوداني علي مهدي مؤسس مهرجان البقعة، ورئيس المسرح الوطني مسرح البقعة، أن اجتماع الهيئة المديرة للمهرجان قد عقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرعاة، في السابع عشر من مارس الحالي، والذي أسفر عن تحديد موعد الدورة 21 للمهرجان والتي سوف تعقد في الفترة من 1 وحتى 10 نوفمبر 2021.وأوضح مهدي: بعد أن اطلع حضور الاجتماع علي تقرير الاستاذ عبدالمنعم عثمان مدير المهرجان، وتناول الاعضاء مختلف الموضوعات الواردة فيه وقدمت الهيئة المديرة لمهرجان البقعة بالغ شكرها وتقديرها لرعاة المهرجان، القدامى والمستمرين في دعمه بكافة الطرق الممكنة وكذلك الشركاء الجدد، مشيرة إلى أن إيمانهم بدور المهرجان التنموي والثقافي ما دفع لتحقيق انجازات هامة على مدار دورات المهرجان العشرينوأشار السفير علي مهدي إلى أن أهم انجازات المهرجان هو اتصال الدورات دون انقطاع،إسهامًا منه في تحقيق الاستقرار والترقية وتطوير فنون العرض،وتوسيع دائرة المشاركة قطريًا وإقليميًا ودوليًا، بخاصة للشباب،وفي مختلف المجالات، مسجلًا إضافات إيجابية في مجال النقد والدراسات والبحث العلمي والنشر، والاحتفاء السنوي بصناع المسرح رواد حركة الفنون التمثيلية، وللجهد الكبير في بناء الشراكات الإقليمية والدولية، وإتاحة أوسع الفرص للجمهور لمشاهدة مختلف العروض من العالم.وثمن بيان الهيئة المديرة لمهرجان البقعة جهود إدارة المهرجان، في الإعداد والتحضير، وإقامة المسابقات التمهيدية، وزياراتها لولايات السودان،واستكمال اتصالاتها الخارجية، واستقبالها لملفات العروض من تسع دول عربية وافريقية ومن العالم، وإعدادها للجوانب الفكرية والعلمية المنظمة في اطار الدورة، والاحتفاء بشخصية المهرجان الراحل جعفر سعيد الريح عليه الرحمة.وحول ظروف جائحة كورونا قال مهدي ان الجائحة جعلت هناك اشتراطات ومشكلات تخص التجمعات والمهرجانات خاصة مواقيت انتظام دورات المهرجان الدورية، والذي ظل علي عهده ينعقد في خواتيم مارس، ومفتتح أبريل من كل عام دون تأخيرووجه مهدي شكره لهيئة المهرجان المديرة مثمنا جهودها وعملها المتقن والشركاء المؤسسين والجدد في مرحلة والاعداد والتحضير، والنتائج المثمرة التي توصلوا اليها، مشيرا لتقدير كبير لإسهام رعاة المهرجان المؤسسين والجدد، خاصة ما قدموا في مرحلة الاعداد والتحضير، وأشاد بجهود صناع فنون الاداء وحرصهم علي بناء عروض جديدة استعدادًا لمرحلة المسابقات التمهيدية.وتابع مهدي موجها شكره وتقديره التام للفرق التمثيلية من أنحاء العالم العربي والافريقي والعالم في تجديد رغباتهم في الحضور والمشاركة في مختلف برامج المهرجان، ونثمن جهودهم المتصلة لدعم المهرجان، وكذا جهود المؤسسات الاقليمية والدولية في اتصال برامج التعاون المشترك،في مجالات التدريب والتأهيل الفني والتقني والعلمي والبحث والدراساتوفي السياق نفسه قال الشاعر والمسرحي المصري أحمد زيدان عضو الهيئة المديرة لمهرجان البقعة ولجنة إعلامه أن إدارة المهرجان وجهت الشكر لوسائط الاعلام المختلفة، لدعمهم المتصل، وللمتابعة والتشاور، وتقديم الصور الافضل عن أنشطة وبرامج المهرجان. الامر الزي اسهم في تحقيق افضل النتائج علي مدي عقدين من الزمان.واختتم زيدان تصريحه بإعلان قرار الهيئة المديرة للمهرجان بتأجيل الدورة الواحد عشرون للمهرجان من موعدها المعلوم ٢٧ مارس ٢٠٢١، لتعقد الدورة في الفترة ١- ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، مع استكمال إدارة المهرجان بقية الإجراءات ووضع قرارات الهيئة المديرة موضع التنفيذ.