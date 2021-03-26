التحالف العربي: اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.وأكد التحالف العربي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران صباح اليوم.وتأتي الهجمات الحوثية الأخيرة، بعد أيام معدودة من إعلان المملكة العربية السعودية عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تضمن وقف إطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.